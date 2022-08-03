Китай не воюватиме зі США через потужні економічні звʼязки й конкуренцію, - політолог Магда
Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Складно уявити, що Китай пішов би на збройний конфлікт із державою, з якою має найміцніші економічні відносини. Китай і США активно конкурують в економічному плані. Тож складно уявити, що ці дві держави воюватимуть", - зазначив Магда.
Політолог додав, що Сполучені Штати також не демонструють однозначної готовності до війни з Китаєм.
"Насамперед ми бачимо політичну надбудову конфлікту навколо Тайваню між США та Китаєм. Водночас у Пекіні чітко проаналізували ситуацію, яка виникла у світовій економіці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Своєю чергою США також демонструють, що не готові йти на загострення. Навіть звичних для дипломатії кроків, як відкликання посла, у цій ситуації не відбулося", - зауважив Євген Магда.
- 2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 3 серпня видання CNN повідомило, що Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.
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