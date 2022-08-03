Про це повідомляє CNN.

відповідну заяву вона зробила під час зустрічі з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

"Сьогодні наша делегація прибула сюди, щоб недвозначно дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до підтримки Тайваню, і ми пишаємося нашою міцною дружбою. Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це послання, яке ми принесли сюди сьогодні", - сказала Пелосі.

За внесок у розвиток відносин США з островом Цай Інвень вручила Ненсі Пелосі найвищу цивільну нагороду Тайваню - почесний "Орден доброзичливих хмар".

"Я з нетерпінням чекаю на можливість показати цю нагороду в кабінеті спікера або одягти її там, у Капітолії, як символ нашої дорогоцінної дружби", - відреагувала Пелосі.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

3 серпня президент США Джон Байден заявив, що поважає рішення Ненсі Пелосі здійснити візит на Тайвань.

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