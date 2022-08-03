Пелосі розповіла про мету візиту на Тайвань
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова
Про це повідомляє CNN.
відповідну заяву вона зробила під час зустрічі з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.
"Сьогодні наша делегація прибула сюди, щоб недвозначно дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до підтримки Тайваню, і ми пишаємося нашою міцною дружбою. Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це послання, яке ми принесли сюди сьогодні", - сказала Пелосі.
За внесок у розвиток відносин США з островом Цай Інвень вручила Ненсі Пелосі найвищу цивільну нагороду Тайваню - почесний "Орден доброзичливих хмар".
"Я з нетерпінням чекаю на можливість показати цю нагороду в кабінеті спікера або одягти її там, у Капітолії, як символ нашої дорогоцінної дружби", - відреагувала Пелосі.
- 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 3 серпня президент США Джон Байден заявив, що поважає рішення Ненсі Пелосі здійснити візит на Тайвань.
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