Реального збройного конфлікту Китаю проти Тайваню не буде, - китаєзнавець Федічев

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Візит Ненсі Пелосі є сигналом з боку американської та тайванської сторони. Оскільки для спілкування візит не потрібен. Це був сигнал Китаю та всьому світу про те, що США продовжують підтримувати Тайвань і всіх своїх союзників", - пояснив Федічев.

Китаєзнавець наголосив, що за реальних загроз життю Ненсі Пелосі візит до Тайваню не відбувся б.

"Я не думаю, що якби життю Ненсі Пелосі щось загрожувало б, то візит відбувся. Їй особисто небезпека не загрожує. Вважаю, що реальної військової ескалації між Китаєм та Тайванем не буде. Китай може вдатись до провокацій після того, як Пелосі покине острів. Однак, аналізуючи офіційні заяви Китаю, можна дійти до висновку, що китайська влада не планує вторгнення до Тайваню", - додав він.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

3 серпня президент США Джон Байден заявив, що поважає рішення Ненсі Пелосі здійснити візит на Тайвань.

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