Росія готова допомагати Китаю зброєю у конфлікті з Тайванем, лиш би почалась нова війна
Росія готова допомагати Китаю, Сербії чи іншим країнам лиш би вони розпалили конфлікт, який відволіче світ від війни в Україні
Про намір допомагати зброєю Китаю заявив державному інформагентству ТАСС перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.
"Росія не має підстав відмовляти у допомозі КНР у разі збройного конфлікту на Тайвані, якщо вони про це попросять", - заявив обранець.
Опозиційний російський телеграм-канал ЧТД відзначає, що напередодні той же чиновник говорив, що Росія, за необхідності, надасть військову допомогу дружній Сербії.
"Від творців легенди "візьмемо Київ за три дні". Путін воює з Україною, нагадаємо, вже майже півроку", - додають російські опозиціонери.
- Нагадаємо, хоч її думки ніхто і не питав, але Росія засудила візит Пелосі на Тайвань, назвавши його відвертою провокацією.
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