Про намір допомагати зброєю Китаю заявив державному інформагентству ТАСС перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

"Росія не має підстав відмовляти у допомозі КНР у разі збройного конфлікту на Тайвані, якщо вони про це попросять", - заявив обранець.

Опозиційний російський телеграм-канал ЧТД відзначає, що напередодні той же чиновник говорив, що Росія, за необхідності, надасть військову допомогу дружній Сербії.

"Від творців легенди "візьмемо Київ за три дні". Путін воює з Україною, нагадаємо, вже майже півроку", - додають російські опозиціонери.

Нагадаємо, хоч її думки ніхто і не питав, але Росія засудила візит Пелосі на Тайвань, назвавши його відвертою провокацією.

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