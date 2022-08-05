Китай запровадив санкції проти спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі, – Reuters
Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі. Це пов'язано з тим, що вона відвідала Тайвань
Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.
"Попри серйозне занепокоєння Китаю та рішучий опір, Пелосі наполягала на відвіданні Тайваню, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю, розтоптуючи політику одного Китаю та загрожуючи миру та стабільності в Тайванській протоці", - заявив речник МЗС КНР.
У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що санкції також торкнуться її родичів.
- 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На острові вона зустрілася з декількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном.
- Пізніше Китай розпочав військові навчання навколо острова.
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