Китай запровадив санкції проти спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі, – Reuters

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

"Попри серйозне занепокоєння Китаю та рішучий опір, Пелосі наполягала на відвіданні Тайваню, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю, розтоптуючи політику одного Китаю та загрожуючи миру та стабільності в Тайванській протоці", - заявив речник МЗС КНР.

У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що санкції також торкнуться її родичів.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На острові вона зустрілася з декількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном.

Пізніше Китай розпочав військові навчання навколо острова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb