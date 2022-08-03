У заяві зокрема йдеться, що країни G7 зазначають, що стурбовані "погрозливими діями Китайської Народної Республіки, особливо навчаннями з бойовими стрільбами та заходами економічного тиску, які можуть призвести до непотрібної ескалації".

Глави МЗС G7 закликають Китай не намагатися силою змінити ситуацію, а врегулювати розбіжності мирним шляхом. Вони наполягають, що "у політиці Китаю та фундаментальних позиціях членів G7 щодо Тайваню немає жодних змін".

Міністри зовнішньополітичних відомств вважають, що немає жодних підстав" використовувати візит як привід для агресивних військових дій", оскільки "для законодавців наших країн поїздки за кордон – це нормально і звично".

"Ми підтверджуємо нашу спільну відданість підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку, миру та стабільності в Тайванській протоці та за її межами", – сказано у заяві.

Після візиту Ненсі Пелосі Китай не наважився на військовий конфлікт, але почав економічну блокаду Тайваню.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

3 серпня президент США Джон Байден заявив, що поважає рішення Ненсі Пелосі здійснити візит на Тайвань.

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