Про це інформує The Washingron Post.

"Після дій Китаю ми викликали посла КНР Цінь Гана в Білий дім, аби оголосити йому демарш щодо провокаційних дій його країни. Ми засудили військові дії КНР, які є безвідповідальними та суперечать нашій давній меті підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці", — заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За анонімними даними офіційного представника Білого дому, з послом зустрівся заступник помічника Байдена та координатор з питань Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді національної безпеки Курт Кемпбелл.

Останній підкреслив, що у політиці США щодо Китаю нічого не змінилося і що Штати хочуть зберігати відкритими всі лінії зв’язку. Кемпбелл також наголосив, що уряд США вважає дії Пекіна неприйнятними і збирається відстоювати свої цінності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми ще раз прояснили, як приватно на найвищому рівні, так і публічно: нічого не змінилося в нашій політиці стосовно КНР. Ми також чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати готові до будь-яких дій, на які наважиться Пекін. Ми не будемо шукати кризи, і не хочемо її. Водночас ми не будемо припинимо активність в морях і небі західної частини Тихого океану відповідно до міжнародного права, як ми це робили протягом десятиліть, підтримуючи Тайвань і захищаючи вільний і відкритий Індо-Тихий океан", - заявив Кірбі.

Влада КНР повідомила про згортання співробітництва зі США через візит до Тайваню спікера Палати представників американського парламенту Ненсі Пелосі

3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників Конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.

Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.

4 серпня спікерка Палати представників США в межах свого турне Азією відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю – нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула.

5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі. Це пов'язано з тим, що вона відвідала Тайвань.

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