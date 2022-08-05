США викликали посла Китаю на тлі напруженості через візит Пелосі на Тайвань
Білий дім після візиту на острів спікера Палати представників Ненсі Пелосі викликав посла Китаю, аби засудити ескалацію погроз Пекіна та підтвердити, що Сполучені Штати не бажають кризи в регіоні
Про це інформує The Washingron Post.
"Після дій Китаю ми викликали посла КНР Цінь Гана в Білий дім, аби оголосити йому демарш щодо провокаційних дій його країни. Ми засудили військові дії КНР, які є безвідповідальними та суперечать нашій давній меті підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці", — заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
За анонімними даними офіційного представника Білого дому, з послом зустрівся заступник помічника Байдена та координатор з питань Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді національної безпеки Курт Кемпбелл.
Останній підкреслив, що у політиці США щодо Китаю нічого не змінилося і що Штати хочуть зберігати відкритими всі лінії зв’язку. Кемпбелл також наголосив, що уряд США вважає дії Пекіна неприйнятними і збирається відстоювати свої цінності в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Ми ще раз прояснили, як приватно на найвищому рівні, так і публічно: нічого не змінилося в нашій політиці стосовно КНР. Ми також чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати готові до будь-яких дій, на які наважиться Пекін. Ми не будемо шукати кризи, і не хочемо її. Водночас ми не будемо припинимо активність в морях і небі західної частини Тихого океану відповідно до міжнародного права, як ми це робили протягом десятиліть, підтримуючи Тайвань і захищаючи вільний і відкритий Індо-Тихий океан", - заявив Кірбі.
- Влада КНР повідомила про згортання співробітництва зі США через візит до Тайваню спікера Палати представників американського парламенту Ненсі Пелосі
- 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників Конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.
- Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.
- 4 серпня спікерка Палати представників США в межах свого турне Азією відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю – нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула.
- 5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі. Це пов'язано з тим, що вона відвідала Тайвань.
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