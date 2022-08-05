Китай заявив про скорочення співпраці зі США через візит Пелосі до Тайваню
Влада КНР повідомила про згортання співробітництва зі США через візит до Тайваню спікера Палати представників американського парламенту Ненсі Пелосі
Про це пише Bloomberg.
Видання повідомляє, що КНР скасує діалог із військовими лідерами США та припинить дискусії щодо клімату — однієї із сфер, де країни знайшли спільну мову впродовж останніх років.
"Китай вирішив надмірно відреагувати та використати візит спікера Пелосі як привід для посилення провокаційної військової активності в Тайванській протоці та навколо неї. Цій екстремальній, непропорційній та ескалаційній військовій відповіді немає виправдання", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 5 серпня, на саміті в Камбоджі.
- 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників Конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.
- Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.
- 4 серпня спікерка Палати представників США в межах свого турне Азією відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю – нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула.
- 5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі. Це пов'язано з тим, що вона відвідала Тайвань.
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