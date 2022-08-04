Про це інформує Європейська Правда.

"Під час візитів до демілітаризованої зони та авіабази Осан ми висловили вдячність від імені Конгресу та країни за патріотичне служіння нашим військовослужбовцям, які стоять вартовими демократії на Корейському півострові", – заявила Пелосі.

Спікерка також відвідала місто Сеул, де у неї відбулася зустріч зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї Кім Цзінь Пхьо. Крім того, Пелосі також поговорила телефоном з південнокорейським президентом Юн Сук Йолем.

"Сполучені Штати та Південну Корею об’єднують міцний зв’язок, сформований заради безпеки та скріплений десятиліттями теплої дружби. Наша делегація Конгресу прибула до Сеула, щоб підтвердити наші дорогоцінні зв’язки та нашу спільну відданість просуванню безпеки та стабільності, економічного зростання та демократичного управління", – йдеться у повідомленні Пелосі.

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