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Спікерка Палати представників США Пелосі відвідала прикордонну зону між КНДР і Південною Кореєю

4 серпня, 2022 четвер
21:42
Світ Ненсі Пелосі у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в рамках свого турне Азією відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю – нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула

Про це інформує Європейська Правда.

"Під час візитів до демілітаризованої зони та авіабази Осан ми висловили вдячність від імені Конгресу та країни за патріотичне служіння нашим військовослужбовцям, які стоять вартовими демократії на Корейському півострові", – заявила Пелосі.

Спікерка також відвідала місто Сеул, де у неї відбулася зустріч зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї Кім Цзінь Пхьо. Крім того, Пелосі також поговорила телефоном з південнокорейським президентом Юн Сук Йолем.

"Сполучені Штати та Південну Корею об’єднують міцний зв’язок, сформований заради безпеки та скріплений десятиліттями теплої дружби. Наша делегація Конгресу прибула до Сеула, щоб підтвердити наші дорогоцінні зв’язки та нашу спільну відданість просуванню безпеки та стабільності, економічного зростання та демократичного управління", – йдеться у повідомленні Пелосі.

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Новини
КНДР
Південна Корея
США
Ненсі Пелосі
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