Про це повідомляє news.am.

"Ми дуже незадоволені, звичайно. Очікування, які були, не виправдовуються. І, представляючи народ, ми довго не зможемо пояснити йому, чому ОДКБ не робить того, що передбачено. І, звичайно, ми зробимо з цього висновки, вже робимо та вже зробили", - сказав Симонян.

Він додав, що чекає більш рішучих кроків з боку Росії.

"З Росією також у нас є договір про взаємну допомогу, і очікуємо від наших російських партнерів більш відчутних кроків, а не на рівні заяв чи напівслів", - зазначив Симонян.

13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.

Президент Вірменії Нікол Пашинян звернувся до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Одразу після цього країни ОДКБ висловили співчуття і створили "робочу групу".

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