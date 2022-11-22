У Вірменії напередодні саміту ОДКБ спалахнули протести проти візиту Путіна
Вірмени, а також росіяни, що втекли з країни через мобілізацію та утиски, вимагають виходу країни з ОДКБ та протестують проти візиту президента Росії
Про це пишуть російські опозиційні телеграм-канали.
"23 листопада відбудеться саміт ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, - ред.) у Єревані, але люди на нього не чекають вони прийшли до центру з портретами Путіна та Лукашенка, а також прапорами України та США. До речі, протестують не лише вірмени, а й росіяни, які втекли від війни", - пише ЧТД.
Телегра канал "Сота" зазначає, що 23 листопада відбудеться саміт ОДКБ у Єревані:
"У Єревані пройшли мітинги російських громадян та Національно-Демократичного пунктуму проти Путіна та за вихід із ОДКБ. Містяни хочуть показати, що приїзду Путіна до Вірменії раді далеко не всі".
Протестувальники викрикують гасло "Слава Україні!" та тримають плакати "Ні – війні!" та Путін і Лукашенко – персони нон грата. Також вони вимагають звільнення політв'язнів у Росії та засуджують пропагандистів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе