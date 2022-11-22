Про це пишуть російські опозиційні телеграм-канали.

"23 листопада відбудеться саміт ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, - ред.) у Єревані, але люди на нього не чекають вони прийшли до центру з портретами Путіна та Лукашенка, а також прапорами України та США. До речі, протестують не лише вірмени, а й росіяни, які втекли від війни", - пише ЧТД.

Телегра канал "Сота" зазначає, що 23 листопада відбудеться саміт ОДКБ у Єревані:

"У Єревані пройшли мітинги російських громадян та Національно-Демократичного пунктуму проти Путіна та за вихід із ОДКБ. Містяни хочуть показати, що приїзду Путіна до Вірменії раді далеко не всі".

Протестувальники викрикують гасло "Слава Україні!" та тримають плакати "Ні – війні!" та Путін і Лукашенко – персони нон грата. Також вони вимагають звільнення політв'язнів у Росії та засуджують пропагандистів.

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