РФ вивела всі військові підрозділи з Білорусі та не заводила нових, — ДПСУ

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"РФ вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації та нових не заводила", - сказав він.

Зокрема йдеться про підрозділи, які брали участь у навчаннях на білоруських полігонах. За його словами, Білорусь і надалі проводить військові навчання, однак російських підрозділів там немає, залишається лише обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще є на території РБ.

"Щодо перебування російських найманців, то це невелика кількість — за нашими даними, менше тисячі осіб", - сказав Демченко й уточнив, що йдеться про інструкторів.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

30 жовтня генерал Сергій Наєв заявив, що вздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей розташовано близько 1800 білоруських вояків, які вдають, що проводять навчання.