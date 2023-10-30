Наєв назвав чисельність білоруських військ на кордоні з Україною
Вздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей розташовано близько 1800 білоруських вояків, які вдають, що проводять навчання
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, під приводом навчань білоруський режим легітимізує перебування своїх військ на кордоні з Україною.
"Якщо країна-агресор прийняла рішення на рівні президента щодо застосування збройних сил Росії, то у Республіці Білорусь ця правова дія не відбулася. Одна справа - запускати зі своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, інша - прийняти рішення стосовно застосування ЗС РБ і вже точно стати в один ряд із Путіним", - зазначив Наєв.
"Тож для того, щоб легітимізувати присутність ЗС РБ у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенком щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність ЗС РБ у прикордонних районах з Україною", - додав він.
Генерал зазначив, що розміщені біля кордону батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Водночас більша частина військ перебуває у глибині Білорусі, зауважив Наєв.
- Днями Наєв заявив, що Україна збільшує мінно-вибухові загородження по всьому державному кордону з Білоруссю.
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