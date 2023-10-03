Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду
3 жовтня під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу, проте рішення було прийняте
Про це інформує Trend.az.
Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його. Цьогоріч 1 вересня уряд направив до парламенту проєкт про затвердження.
У вівторок було ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Таким чином Вірменія зобов'язується виконувати рішення про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Що передувало
17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
24 березня Конституційний суд Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції країни.
У квітні у Вірменії заявили, що попри ратифікацію Римського статуту, яким керується Міжнародний кримінальний суд, уряд країни "не має наміру та бажання" арештовувати Путіна.
1 вересня уряд Вірменії надіслав Римський статут до Національних зборів на ратифікацію.
5 вересня Росія почала вимагати, щоб влада Вірменії пояснила бажання ратифікувати Римський статут.
13 вересня прем'єр-міністр Микол Пашинян оголосив, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут та наголосив, що це не має відношення до відносин країни з РФ.
28 вересня у Вірменії заявили, що ратифікація не зобов'яже до арешту Путіна.
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