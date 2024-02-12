Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті Daily Telegraph, повідомляє Reuters.
"Я сказав, що у ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність", - наголосив Пашинян.
Водночас він додав, що співпраця Вірменії "в галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки".
Вірменський прем'єр підкреслив, що проєкти військового співробітництва Вірменії не спрямовані проти жодної окремої країни.
Пашинян також висловив надію, що сусід і давній суперник Вірменії Азербайджан залишиться відданим укладенню міцного мирного договору, попри заяви його президента про демаркацію кордонів.
- Також раніше Пашинян заявляв, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
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