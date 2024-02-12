Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України

Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті Daily Telegraph, повідомляє Reuters.

"Я сказав, що у ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність", - наголосив Пашинян.

Водночас він додав, що співпраця Вірменії "в галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки".

Вірменський прем'єр підкреслив, що проєкти військового співробітництва Вірменії не спрямовані проти жодної окремої країни.



Пашинян також висловив надію, що сусід і давній суперник Вірменії Азербайджан залишиться відданим укладенню міцного мирного договору, попри заяви його президента про демаркацію кордонів.