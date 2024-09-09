Вірменія почала переговори з ЄС про безвізовий режим
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом та повідомив про початок переговорів про безвізовий режим
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Я радий, що в наших відносинах помітні зміни. Починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо", - сказав Пашинян.
Він додав, що після його торішнього виступу в Європарламенті в країні ведуться дискусії щодо можливості вступу Вірменії в Європейський Союз.
"Це непросте питання, але воно стало частиною політичного порядку денного Вірменії, тому необхідно детально і комплексно підійти до цієї теми. Тут важливо буде прислухатися до зауважень і порад наших партнерів з ЄС", – сказав голова вірменського уряду.
Прем'єр-міністр наголосив на важливості діяльності цивільної місії Європейського Союзу у Вірменії в контексті забезпечення миру та стабільності в регіоні, а також на тісній співпраці з ЄС у просуванні інституційних реформ у країні.
Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас підкреслив зацікавленість Євросоюзу в розвитку відносин з Вірменією, у просуванні реформ у Вірменії. Він висловив надію на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.
Співрозмовники також обговорили питання щодо реалізації домовленостей, досягнутих на зустрічі високого рівня прем’єр-міністра Вірменії, президента Європейської комісії та Держсекретаря США в Брюсселі 5 квітня цього року.
- 9 березня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі.
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