На Білгородщині уразили командний пункт угруповання військ "Сєвєр", - ГУР
У місті Губкін Білгородської області уражено командний пункт "Сєвєр" російської армії. У місті виднівся чорний густий дим
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"У місті Губкін Білгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Сєвєр" російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві жителі спостерігали густий чорний дим, відчували його запах і чули гучні звуки вибухів.
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