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На Білгородщині уразили командний пункт угруповання військ "Сєвєр", - ГУР

Катерина Єсікова
20 листопада, 2024 середа
08:45
Війна з Росією новини Львівщини

У місті Губкін Білгородської області уражено командний пункт "Сєвєр" російської армії. У місті виднівся чорний густий дим

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"У місті Губкін Білгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Сєвєр" російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві жителі спостерігали густий чорний дим, відчували його запах і чули гучні звуки вибухів.

  • Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці БПЛА. У мережі пишуть про удар по військовому арсеналу у Новгородській області.
Теги:
Відео
Новини
Росія
російська армія
ГУР
Білгород
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