ЗРК SAMP-T, а також системи ППО Skyguard Aspide: Італія надасть Україні шостий пакет військової допомоги
Італія надасть Україні шостий пакет військової допомоги, який концентруватиметься на протиповітряній обороні, крім ЗРК SAMP-T, він включатиме системи ППО Skyguard Aspide
Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про шостий пакет допомоги Україні. Про це стало відомо зі спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає Суспільне.
Також за її словами, допомога включає зокрема системи проти повітряної оборони. Крім оборонної допомоги обговорили Євроатлантичну інтеграцію України, формулу миру та відбудову. Зокрема у квітні в Італії з цього питання відбудеться конференція.
Відповідаючи на питання про те, коли Італія надасть Україні винищувачі та ППО Мелоні зазначила, що зараз увага зосереджена на наданні оборонної зброї.
"Що стосується постачання винищувачів. Я хочу сказати важливий момент, коли йдеться про країну, до якої здійснено агресію, то вся зброя, яка постачається тій країні, — це оборонна зброя. Як вже казали, ми концентруємося на цьому етапі на темі систем ППО. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко передати ЗРК SAMP-T, але в новому пакеті допомоги є ще інші системи ППО Skyguard та Espide", - зазначила вона.
Зокрема прем'єрка Італії наголосила, що на сьогодні стратегічною метою є захистити критичну інфраструктуру України.
"А також ми докладаємо зусиль у питанні розмінування. Ми на постійному контакті. Для нас дуже важливо допомагати, а також у співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це дуже важливий аспект", — сказала Мелоні.
- У вівторок, 21 лютого, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула з візитом до України.
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