Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про шостий пакет допомоги Україні. Про це стало відомо зі спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає Суспільне.

Також за її словами, допомога включає зокрема системи проти повітряної оборони. Крім оборонної допомоги обговорили Євроатлантичну інтеграцію України, формулу миру та відбудову. Зокрема у квітні в Італії з цього питання відбудеться конференція.

Відповідаючи на питання про те, коли Італія надасть Україні винищувачі та ППО Мелоні зазначила, що зараз увага зосереджена на наданні оборонної зброї.

"Що стосується постачання винищувачів. Я хочу сказати важливий момент, коли йдеться про країну, до якої здійснено агресію, то вся зброя, яка постачається тій країні, — це оборонна зброя. Як вже казали, ми концентруємося на цьому етапі на темі систем ППО. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко передати ЗРК SAMP-T, але в новому пакеті допомоги є ще інші системи ППО Skyguard та Espide", - зазначила вона.

Зокрема прем'єрка Італії наголосила, що на сьогодні стратегічною метою є захистити критичну інфраструктуру України.

"А також ми докладаємо зусиль у питанні розмінування. Ми на постійному контакті. Для нас дуже важливо допомагати, а також у співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це дуже важливий аспект", — сказала Мелоні.