Прем'єрка Італії Мелоні прибула до Києва

Про це повідомляє Corriere della Serra.

Мелоні прибула до Києва потягом. Це її перший візит до України з часу призначення очільницею уряду. Вона планує відвідати Бучу та Ірпінь та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вважаю, що тут необхідно було бути, щоб донести позицію італійського уряду, щоб особисто зрозуміти та побачити на власні очі, що потрібно цьому народу, який бореться за свою свободу. Я хочу допомогти італійцям зрозуміти, що тут відбувається", - сказала Мелоні.