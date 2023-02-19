Наступного тижня прем'єрка Італії відвідає Україну, - Il Fatto Quotidiano

Про це повідомили джерела Il Fatto Quotidiano.

Стало відомо, що перед візитом в Україну, як очікується, Мелоні зупиниться у Варшаві й проведе переговори з прем’єром Польщі Моравецьким – одним із найближчих союзників італійської прем’єрки в групі європейських консерваторів.

У Києві, за даними видання, Мелоні оголосить про 6-й пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Окрім цього, зазначається, що зміст пакету допомоги не розкривається, але, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості. Також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.