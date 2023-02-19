Наступного тижня прем'єрка Італії відвідає Україну, - Il Fatto Quotidiano
Прем’єр Італії Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого
Про це повідомили джерела Il Fatto Quotidiano.
Стало відомо, що перед візитом в Україну, як очікується, Мелоні зупиниться у Варшаві й проведе переговори з прем’єром Польщі Моравецьким – одним із найближчих союзників італійської прем’єрки в групі європейських консерваторів.
У Києві, за даними видання, Мелоні оголосить про 6-й пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.
Окрім цього, зазначається, що зміст пакету допомоги не розкривається, але, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості. Також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.
- 15 лютого стало відомо, що Італія схвалила шостий пакет військової допомоги Україні. Влада країни вважає за необхідне продовжувати озброювати ЗСУ.
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