Італія схвалила шостий пакет військової допомоги Україні

Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Нагадаємо, що раніше колишній голова італійського уряду Сильвіо Берлусконі звинуватив президента України Володимира Зеленського у війні. За його словами, Зеленському "достатньо було би припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і цього би не сталося".

Таяні сказав, що слова Берлусконі не є політикою Італії.

"Італія не є слабкою ланкою НАТО", - запевнив він.

"Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ", - сказав очільник МЗС країни.

Він оголосив про шостий пакет військової допомоги Україні, який ухвалив уряд Італії 15 лютого. Втім, що саме увійде до пакету, наразі не відомо.