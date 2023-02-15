Італія схвалила шостий пакет військової допомоги Україні
Італія схвалила шостий пакет військової допомоги Україні. Влада країни вважає за необхідне продовжувати озброювати ЗСУ
Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
Нагадаємо, що раніше колишній голова італійського уряду Сильвіо Берлусконі звинуватив президента України Володимира Зеленського у війні. За його словами, Зеленському "достатньо було би припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і цього би не сталося".
Таяні сказав, що слова Берлусконі не є політикою Італії.
"Італія не є слабкою ланкою НАТО", - запевнив він.
"Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ", - сказав очільник МЗС країни.
Він оголосив про шостий пакет військової допомоги Україні, який ухвалив уряд Італії 15 лютого. Втім, що саме увійде до пакету, наразі не відомо.
- Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні зустрілася із Зеленським 9 лютого у Брюсселі на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу.
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