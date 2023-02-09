Прем'єрка Італії Мелоні назвала запрошення Володимира Зеленського до Парижа "недоречним"
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала запрошення Володимира Зеленського до Парижа "недоречним"
Про це повідомляє Telegraph з посиланням на заяву італійської прем'єрки.
"Я вважаю, що наша сила - спільнота та єдність... але бувають моменти, коли підтримка внутрішньої громадської думки ризикує завдати шкоди справі, і це, як мені здається, один із таких випадків", - сказала вона.
За словами міністра закордонних справ Італії, Мелоні зустрінеться із Зеленським у Брюсселі на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ Італії ввечері в середу.
- Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
- Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно" після їхньої зустрічі ввечері 8 лютого.
- Пізніше президент України Володимир Зеленський та його колега з Франції Емманюель Макрон прибули до Брюсселя для участі в саміті ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 41.98Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе