Про це повідомляє Telegraph з посиланням на заяву італійської прем'єрки.

"Я вважаю, що наша сила - спільнота та єдність... але бувають моменти, коли підтримка внутрішньої громадської думки ризикує завдати шкоди справі, і це, як мені здається, один із таких випадків", - сказала вона.

За словами міністра закордонних справ Італії, Мелоні зустрінеться із Зеленським у Брюсселі на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ Італії ввечері в середу.