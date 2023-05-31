Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Вкрай важливо розуміти, що SAMP-T - це комплекс протиракетної оборони. Він може використовуватися, як засіб ППО і тоді він вражає цілі на дальності до 100 км. Водночас він має можливість перехоплення балістичних ракет, для України це вкрай важливо. Росія буде збільшувати застосування балістичних ракет з огляду на високу ефективність ППО України у збитті "шахедів" та крилатих ракет. Там показники понад 90%", - розповів він.

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Катков додав, що проти балістичних ракет треба мати комплекси ПРО - це Patriot або SAMP-T з того, що постачається або обіцяно.

"Передача кожної такої батареї, кожного ЗРК матиме величезне, астрономічне значення для посилення оборони. Комплекс SAMP-T доволі мобільний. Він значно компактніший за Patriot, там менше обслуговуючого персоналу. Об'єктивно, він може використовуватися дещо ближче до прифронтових районів, щоб відганяти авіацію РФ. Це доволі ризиковано в будь-якому випадку, але це можливість", - підсумував експерт.