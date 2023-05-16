Франція та Італія передали Україні систему ППО Samp-T, - ЗМІ

Про це пише La Stampa.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", - сказано в повідомленні.

Офіційного повідомлення від Італії, чи Франції поки немає, але, зважаючи на візити Зеленського в ці країни та пакети військової допомоги, які їх зазвичай супроводжують, інформація про це не забариться.

Довідково. SAMP/T – це цифровізований зенітний ракетний комплекс, який потребує лише 14 осіб на ЗРК) з чотирма пусковими уставками. Для порівняння, на американській системі Patriot кількісний особовий склад розрахунку складає 90 осіб. Таким чином ЗСУ теоретично можуть опанувати SAMP/T швидше за Patriot, і він може бути легшим в експлуатації.

Дальність знищення літаків складає 100+ км, а балістичних ракет – до 30-35 км. Висота знищення цілей – до 20 км. Маса бойової частини зенітної ракети складає 15-20 кг.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T перебуває на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

За оцінкою експертів, наявність таких систем на полі бою буде великою перевагою для ЗСУ.