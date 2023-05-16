Франція та Італія передали Україні систему ППО Samp-T, - ЗМІ
Україна, за повідомленням ЗМІ, отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія
Про це пише La Stampa.
"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", - сказано в повідомленні.
Офіційного повідомлення від Італії, чи Франції поки немає, але, зважаючи на візити Зеленського в ці країни та пакети військової допомоги, які їх зазвичай супроводжують, інформація про це не забариться.
Довідково. SAMP/T – це цифровізований зенітний ракетний комплекс, який потребує лише 14 осіб на ЗРК) з чотирма пусковими уставками. Для порівняння, на американській системі Patriot кількісний особовий склад розрахунку складає 90 осіб. Таким чином ЗСУ теоретично можуть опанувати SAMP/T швидше за Patriot, і він може бути легшим в експлуатації.
Дальність знищення літаків складає 100+ км, а балістичних ракет – до 30-35 км. Висота знищення цілей – до 20 км. Маса бойової частини зенітної ракети складає 15-20 кг.
Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T перебуває на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.
За оцінкою експертів, наявність таких систем на полі бою буде великою перевагою для ЗСУ.
- Нагадаємо, на початку лютого в Італії повідомляли, що італо-французьку систему протиповітряної оборони SAMP/T запустять в Україні протягом семи-восьми тижнів.
- У середині квітня у документах Пентагону, які злили, йшлося про те, що Україна може отримати ППО SAMP/T пізніше, ніж було обіцяно.
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