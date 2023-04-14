Злив документів Пентагону: Україна може отримати ППО SAMP/T пізніше, ніж було обіцяно
Україна може отримати італійсько-французький зенітний ракетний комплекс SAMP/T пізніше, ніж очікувалося. Наразі ця система не готова до передачі
Про це свідчать злиті документи Пентагону, пише Politico.
"На одній із сторінок, що просочилися, повідомляється, що 22 лютого Франція повідомила Італії, що ракетний комплекс для України не буде готовий раніше червня", - зазначає видання.
SAMP/T – це цифровізований зенітний ракетний комплекс, який потребує лише 14 осіб на ЗРК (fire unit) з чотирма пусковими уставками. Для порівняння, на американській системі Patriot кількісний особовий склад розрахунку на стандартний fire unit складає 90 осіб. Таким чином ЗСУ теоретично можуть опанувати SAMP/T швидше за Patriot, і він може бути легшим в експлуатації.
Дальність знищення літаків складає 100+ км, а балістичних ракет – до 30-35 км. Висота знищення цілей – до 20 км. Маса бойової частини зенітної ракети складає 15-20 кг.
За оцінкою експертів, наявність таких систем на полі бою буде великою перевагою для ЗСУ.
- На початку лютого в Італії казали, що італійсько-французьку систему протиповітряної оборони SAMP/T запустять в Україні протягом семи-восьми тижнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.41
Купівля 37.41Продаж 38.17
-
EUR
Купівля 40.76Продаж 41.52
- Актуальне
- Важливе