Про це свідчать злиті документи Пентагону, пише Politico.

"На одній із сторінок, що просочилися, повідомляється, що 22 лютого Франція повідомила Італії, що ракетний комплекс для України не буде готовий раніше червня", - зазначає видання.

SAMP/T – це цифровізований зенітний ракетний комплекс, який потребує лише 14 осіб на ЗРК (fire unit) з чотирма пусковими уставками. Для порівняння, на американській системі Patriot кількісний особовий склад розрахунку на стандартний fire unit складає 90 осіб. Таким чином ЗСУ теоретично можуть опанувати SAMP/T швидше за Patriot, і він може бути легшим в експлуатації.

Дальність знищення літаків складає 100+ км, а балістичних ракет – до 30-35 км. Висота знищення цілей – до 20 км. Маса бойової частини зенітної ракети складає 15-20 кг.

За оцінкою експертів, наявність таких систем на полі бою буде великою перевагою для ЗСУ.