Італійська система ППО SAMP/T запрацює в Україні за 7-8 тижнів, - міністр закордонних справ Таяні
Італійсько-французьку систему протиповітряної оборони SAMP/T запустять в Україні протягом наступних семи-восьми тижнів
Про це, як повідомляє Reuers, заявив під час телешоу міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який також є віцепрем'єр-міністром. Згодом слова урядовця підтвердив його речник
"Я вважаю, що вона запрацює протягом семи-восьми тижнів", – сказав Антоніо Таяні.
Система SAMP/T може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.
- 22 січня очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що його країна разом з Францією планують передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T
- Днями стало відомо, що Франція та Італія домовилися про спільне замовлення 700 зенітних ракет Aster-30 для комплексів SAMP/T, частину з них залишать у цих країнах, але більшість мають передати Україні
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