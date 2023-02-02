Про це, як повідомляє Reuers, заявив під час телешоу міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який також є віцепрем'єр-міністром. Згодом слова урядовця підтвердив його речник

"Я вважаю, що вона запрацює протягом семи-восьми тижнів", – сказав Антоніо Таяні.

Система SAMP/T може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.