Захист України від балістичних ракет: Франція та Італія спільно замовлять 700 ракет для ЗРК SAMP/T
Франція та Італія домовилися про спільне замовлення ракет 700 зенітних ракет Aster-30 для комплексів SAMP/T, зброю мають передати Україні
Про це мовиться у французькому l'Opinion.
Зазначається, що міністри оборони Франції та Італії, Себастьян Лекорню та Гвідо Крозетто, зустрілися в Римі 27 січня 2023 року.
Так, під час перемовин, як стверджується, було узгоджено замовлення 700 ракет на суму близько 2 млрд євро.
“Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема в сфері Протиповітряної оборони“, – написав Себастьян Лекорню у твіттері.
- Нагадаємо,у четвер під час візиту в Одесу глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Париж наразі не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc, але обіцяє дати відповідь на прохання України допомогти з системами ППО.
- 26 січня стало відомо, що італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP-T, Aspide, а також артилерію та дрони ізраїльського зразка – це буде зроблено впродовж двох тижнів
- Тоді ж Reuters писали, що Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.
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