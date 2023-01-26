До Одеси з візитом завітала очільниця МЗС Франції Колонна
У четвер, 26 січня, до Одеси прибула з візитом міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
Про це вона повідомила у твіттері.
"В Одесі! Щоби висловити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора", - написала Колонна.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував французькій колезі "за сміливий візит".
"З нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, ініціативі Grain From Ukraine та формулі миру. Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру", - написав він у твіттері.
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