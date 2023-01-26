До Одеси з візитом завітала очільниця МЗС Франції Колонна

Про це вона повідомила у твіттері.

"В Одесі! Щоби висловити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора", - написала Колонна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував французькій колезі "за сміливий візит".

"З нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, ініціативі Grain From Ukraine та формулі миру. Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру", - написав він у твіттері.

24 січня Зеленський обговорив з Макроном постачання легких танків, посилення ППО, дипломатичні кроки для завершення війни та відсторонення спортсменів з РФ від Олімпіади у Парижі.

Під час масованої ракетної атаки РФ 26 січня над Одещиною сили ППО збили три ворожі ракети "Калібр". В області пошкоджено 2 об'єкти критичної енергетичної інфраструктури

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