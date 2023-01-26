Про роботу ППО на Київщині підтвердила Київська ОВА.

Київ та область

"На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо", - ідеться в повідомленні.

Також роботу ППО в Київській області говорила Київська міська військова адміністрація.

Станом на десяту годину ранку рашисти випустили у напрямок Києва понад 15 крилатих ракет.

"Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Вже о 10:07 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух.

"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав він.

Згодом Кличко уточнив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце.

Вінниччина

Очільник ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема.

Всі оперативні служби працюють на місці.

Вінницька міська рада своєю чергою закликала не поширювати жодну інформацію про вибухи в місті та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Просимо не поширювати жодну інформацію та залишатись в укриттях до відбою тривоги!", - ідеться в повідомленні.

До цього міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомляв про роботу ППО: "Перебувайте у безпечному місці до відбою та зберігайте спокій". А Сергій Борзов писав, що Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

Дніпропетровщина та Одещина

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Дніпропетровській області та на Одещині спрацювала ППО.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив: "Є перші збиття ракет росіян".

Своєю чергою Міністерство оборони України закликало не поширювати в мережі роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. У відомстві наголосили, що фотографії та відео не варто відправляти в будь-які телеграм-чати та боти, оскільки ворог уважно моніторить інфопростір.

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