Масована ракетна атака: у кількох регіонах працює ППО, у напрямку Києва збили понад 15 ракет
У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. Відомо, що у напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 15 крилатих ракет, а на Вінниччині є влучання
Про роботу ППО на Київщині підтвердила Київська ОВА.
Київ та область
"На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо", - ідеться в повідомленні.
Також роботу ППО в Київській області говорила Київська міська військова адміністрація.
Станом на десяту годину ранку рашисти випустили у напрямок Києва понад 15 крилатих ракет.
"Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Вже о 10:07 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух.
"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав він.
Згодом Кличко уточнив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце.
Вінниччина
Очільник ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема.
Всі оперативні служби працюють на місці.
Вінницька міська рада своєю чергою закликала не поширювати жодну інформацію про вибухи в місті та залишатися в укриттях до відбою тривоги.
"Просимо не поширювати жодну інформацію та залишатись в укриттях до відбою тривоги!", - ідеться в повідомленні.
До цього міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомляв про роботу ППО: "Перебувайте у безпечному місці до відбою та зберігайте спокій". А Сергій Борзов писав, що Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною.
Дніпропетровщина та Одещина
Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Дніпропетровській області та на Одещині спрацювала ППО.
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив: "Є перші збиття ракет росіян".
Своєю чергою Міністерство оборони України закликало не поширювати в мережі роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. У відомстві наголосили, що фотографії та відео не варто відправляти в будь-які телеграм-чати та боти, оскільки ворог уважно моніторить інфопростір.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.5Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе