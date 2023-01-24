Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Танки, ППО та дипломатія: Зеленський поговорив з Макроном

Танки, ППО та дипломатія: Зеленський поговорив з Макроном

24 січня, 2023 вiвторок
20:39
війна з Росією президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон

Зеленський обговорив з Макроном постачання легких танків, посилення ППО, дипломатичні кроки для завершення війни та відсторонення спортсменів з РФ від Олімпіади у Парижі

Про це президент України повідомив на своїй офіційній сторінці у телеграм.

"У розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, Італія та Франція готуються передати Україні ЗРК SAMP/T.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Франція
Володимир Зеленський
ППО
Олімпіада
допомога Україні
Читайте також:
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
23 січня, 2023 понедiлок
Голова МЗС Італії: ЄС може попросити Україну почати перемовини з РФ, якщо та припинить обстрілювати інфраструктуру
Кирило Тимошенко
24 січня, 2023 вiвторок
Заступник голови ОП Тимошенко звільнився. Він може очолити Херсонську ОВА, - ЗМІ
24 січня, 2023 вiвторок
Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.47
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
24 січня
21:36
Обстріли Нікопольщини
За день російські війська двічі вели вогонь по Нікопольщині, пошкоджено лінію електропередачі
21:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Значно більшу кількість танків Leopard можуть передати Україні 12 європейських країн. Колонка Сергія Згурця
21:16
На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3
Пентагон збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї, - The New York Times
21:11
Чехія
Чехія достроково виконала вимогу ЄС щодо економії газу
21:11
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив п'ятьох очільників ОВА
21:05
Танк Leopard
У Нідерландах не виключають можливості викупу в Німеччини 18 танків Leopard 2 для України
21:00
Олексій Кулеба
Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України
20:54
Скандал щодо закупівель продуктів для військових: на антикорупційному комітеті Резніков визнав помилки у контрактах
20:52
Петро Порошенко
Порошенко з Брюсселя: танки будуть, і не лише "леопарди"
20:24
Оновлено
Василь Лозинський
Ексзаступника очільника Мінрегіону Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт
20:09
Світовий виконавець кантрі Бред Пейслі став амбасадором UNITED24
20:09
Ексклюзив
Бахмут супутник
В районі Кліщіївки підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції, - офіцер батальйону ТрО Корсунов
20:04
OPINION
Христина Лукащук
Про комерціоналізацію, моду, експертність та шанс
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 335 дня війни: за пів години ЗСУ знищили три вертольоти Ка-52, український фільм номінований на "Оскар" та підрозділ танків для України
19:49
Розміром із Лондон: від крижаного плато Антарктиди відколовся айсберг
19:45
Leopard 1А5
Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну, - Der Spiegel
19:27
Денис Шмигаль
У Кабміні назвали ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"
19:26
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ не виявила військової техніки на території українських АЕС, - Гроссі
19:26
Годинник Судного дня перевели на 10 секунд ближче до півночі, через війну в Україні
19:14
російські військові окупанти
Ворог зазнав численних втрат на Бахмутському напрямку. На Лиманському й Авдіївському ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб
19:10
Довженко-Центр
На посаду керівника Довженко-Центру претендують 5 кандидатів: прізвища
19:01
Ексклюзив
Мультитест у 2023 році буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування, - експерт з освітніх питань
18:57
Брендон Урі, Panic! Аt the disco
Гурт Panic! Аt the disco оголосив, що завершить діяльність у березні
18:30
Ексклюзив
Олаф Шольц
Шольц свідомо затримує постачання Україні озброєння, - дипломат Чалий
18:25
Олександра Меркушина
ЄЮОФ-2023: біатлоністка Меркушина виграла спринт та здобула перше золото для України
18:23
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган збирає радбез Туреччини, де серед іншого обговорюватиме довгострокове перемир'я між Україною та РФ
18:13
танки Leopard
Німеччина в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України, - Bloomberg
18:09
танк Leopard 2
Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн, - ABC New
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Щоб отримати зброю, іноді варто дивитися кіно
18:02
Світло
За порушення графіків відключень оштрафували Київське та Одеське обленерго
17:58
Leopard 2
Чехія не готова відмовитися від німецьких танків Leopard на користь України
17:53
енергетика ЛЕП електрика
Ближче до весни росіяни можуть зменшити обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури, - ексміністр енергетики Оржель
17:51
Оновлено
Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, - ЗМІ
17:40
Україна Євросоюз
В ЄС привітали антикорупційні розслідування та відставки чиновників в Україні
17:38
26 машин "швидкої" доставили пацієнтів з Херсона на Львівщину
"Медицина — в критичному стані": голова облради заявив про руйнування більшості лікарень Херсонщини
17:38
метро
Замість будувати метро на Виноградар поклав гроші на депозит: з генпідрядника стягнули ₴139 млн
17:08
Фінляндія
Фінляндія вважає, що у переговорах з Туреччиною про вступ до НАТО потрібен тайм-аут
17:08
Оновлено
президенти України та Фінляндії, зустріч у Києві 24 січня 2023 року
Президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся в Києві з Зеленським: подробиці
17:00
В'ячеслав Негода
Заступник глави Мінрегіону Негода пояснив свою відставку реорганізацією міністерства
16:59
зерновий термынал
"Зерновий коридор" працює, попри гальмування процесу Росією, обговорюється продовження угоди, - посол України в Туреччині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV