Танки, ППО та дипломатія: Зеленський поговорив з Макроном
Зеленський обговорив з Макроном постачання легких танків, посилення ППО, дипломатичні кроки для завершення війни та відсторонення спортсменів з РФ від Олімпіади у Парижі
Про це президент України повідомив на своїй офіційній сторінці у телеграм.
"У розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Італія та Франція готуються передати Україні ЗРК SAMP/T.
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