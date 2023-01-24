Танки, ППО та дипломатія: Зеленський поговорив з Макроном

Про це президент України повідомив на своїй офіційній сторінці у телеграм.

"У розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Італія та Франція готуються передати Україні ЗРК SAMP/T.

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