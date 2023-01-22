Італія та Франція готуються передати Україні ЗРК SAMP/T
Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що країна, разом з Францією, планує передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T
Про це він сказав виданню Corriere della Sera.
"У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", – сказав міністр.
Таяні також підкреслив, що "Італія підтримує всі можливі шляхи досягнення миру в Україні, а це означає її незалежність та територіальну цілісність".
Зазначається, що Італія вже надала Україні 5 пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро, і що наразі готується шостий пакет, який включає системи ППО.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T. Прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".
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