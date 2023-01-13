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Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T, - ЗМІ

13 січня, 2023 п'ятниця
21:04
Світ Джорджія Мелоні

Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T, прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона"

Про це повідомляє RID.

"Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і нині деталі конфіденційні. Ймовірно, батарея складатиметься з "шматочків" італійської системи та "шматочків" французької системи", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що погодження на постачання зенітно-ракетного комплекса SAMP/T, який здатен збивати зокрема балістичні ракети було дано за останні 2-3 дні за вказівкою самого прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.

Видання наголошує, що прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона". Ще близько двох тижнів тому питання постачання батареї ЗРК залишалося відкритим через небажання як оборонного відомства, так і військових передавати Україні SAMP/T.

Це було зумовлено тим, що на озброєнні Італії знаходиться лише п'ять батарей SAMP/T, і одна з них розгорнута в Кувейті в рамках операції INHERENT. RESOLVE.

Відомо, що батарея ЗРК SAMP/T - ефективна система переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників. Також вона має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).

  • 7 січня видання La Repubblica з посиланням на джерела в дипломатичних колах писало, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем'єрки Італії Франческо Тало 5 січня обговорив питання постачання Україні нового пакету допомоги від Італії. За даними джерел, Салліван закликав Тало пришвидшити передачу систем ППО.

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