США обговорили з Італією передачу Україні ЗРК SAMP-T, - La Reppublica
США закликали Італію якнайшвидше надати Україні наступний пакет допомоги, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T
Про це повідомляє La Repubblica.
Джерела видання в дипломатичних колах поділилися, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у розмові 5 січня з дипломатичним радником прем'єрки Італії Франческо Тало обговорив питання постачання Україні нового пакету допомоги від Італії. За даними джерел, Салліван закликав Тало пришвидшити передачу систем ППО, зокрема зенітно-ракетного комплексу SAMP-T італійсько-французького виробництва.
Видання пише, що SAMP-T є потужною системою проти літаків, безпілотників і крилатих ракет, утім вона має обмежені можливості проти балістичних ракет. Таким чином комплекс SAMP-T здатен захистити таке велике місто, як Київ. La Repubblica зазначає, що на озброєнні в Італії є п'ять робочих батарей ЗРК SAMP-T та одна навчальна. Їй не вистачає пускової установки, проте робота з її модернізації вже триває.
Також La Repubblica наголошує, що на політичному рівні Італія дала обіцянку передати Україні ЗРК SAMP-T ще кілька тижнів тому. Утім наразі уряд країни ще не затвердив це рішення в шостому декреті про військову допомогу Україні.
- У жовтні 2022 року Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.
- Згодом рада міністрів, яку скликала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, затвердила указ, який продовжує термін постачання зброї в Україну впродовж 2023 року. Декрет мав набути чинності після того, як отримає схвалення італійського парламенту.
- Сенат (верхня палата парламенту) Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.
- Станом на 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку систем протиповітряної оборони SAMP-T, про яку просив президент України.
- 27 грудня стало відомо, що Італія розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.
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