США обговорили з Італією передачу Україні ЗРК SAMP-T, - La Reppublica

Про це повідомляє La Repubblica.

Джерела видання в дипломатичних колах поділилися, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у розмові 5 січня з дипломатичним радником прем'єрки Італії Франческо Тало обговорив питання постачання Україні нового пакету допомоги від Італії. За даними джерел, Салліван закликав Тало пришвидшити передачу систем ППО, зокрема зенітно-ракетного комплексу SAMP-T італійсько-французького виробництва.

Видання пише, що SAMP-T є потужною системою проти літаків, безпілотників і крилатих ракет, утім вона має обмежені можливості проти балістичних ракет. Таким чином комплекс SAMP-T здатен захистити таке велике місто, як Київ. La Repubblica зазначає, що на озброєнні в Італії є п'ять робочих батарей ЗРК SAMP-T та одна навчальна. Їй не вистачає пускової установки, проте робота з її модернізації вже триває.

Також La Repubblica наголошує, що на політичному рівні Італія дала обіцянку передати Україні ЗРК SAMP-T ще кілька тижнів тому. Утім наразі уряд країни ще не затвердив це рішення в шостому декреті про військову допомогу Україні.

У жовтні 2022 року Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.

Згодом рада міністрів, яку скликала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, затвердила указ, який продовжує термін постачання зброї в Україну впродовж 2023 року. Декрет мав набути чинності після того, як отримає схвалення італійського парламенту.

Сенат (верхня палата парламенту) Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Станом на 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку систем протиповітряної оборони SAMP-T, про яку просив президент України.

27 грудня стало відомо, що Італія розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.