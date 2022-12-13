Сенат Італії підтримав продовження надання Україні військової допомоги на 2023 рік

Про це повідомляє La Repubblica.

Резолюція, представлена міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, була підтримана 143 сенаторами, проти проголосували 29 і ще один утримався.

Також члени італійського Сенату приблизно такою ж кількістю голосів підтримали дві резолюції опозиційних Демократичної партії та блоку "Дія!", які закликають до продовження військової допомоги Україні. Натомість резолюцію про припинення постачання Києву зброї, яку внесли ліві та "зелені", було відхилено.

Рішення означає, що військова техніка й обладнання будуть надаватися Україні для боротьби з російським вторгненням протягом усього 2023 року без необхідності окремої згоди італійських законодавців. Це відбувається на основі декрету, підтриманого італійським урядом на початку грудня.

Відзначимо, що після вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, які дозволили відправляти зброю Києву, не запитуючи дозволу парламенту на кожну поставку. Термін дії цієї угоди спливає наприкінці року, і коаліція, що підтримує прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки в урядовий декрет, який наразі проходить через парламент.

Однак головна опозиційна група – лівоцентристська Демократична партія – поскаржилася, що декрет, про який ідеться, не має прямого стосунку до України, і звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

У відповідь міністр зі зв'язків із парламентом Лука Чіріані заявив, що уряд розгляне можливість проведення цього заходу окремим декретом, забезпечивши при цьому його якнайшвидше затвердження.

Нагадаємо, рада міністрів, яку скликала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, затвердила указ, який продовжує термін постачання зброї в Україну впродовж 2023 року. Декрет мав набути чинності після того, як отримає схвалення італійського парламенту.

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