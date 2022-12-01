Італія постачатиме зброю Україні до кінця 2023 року, - рішення уряду
Італійська влада в четвер, 1 грудня, ухвалила рішення щодо надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Зазначають, що рада міністрів, яку скликала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, затвердила указ, який продовжує термін постачання зброї в Україну.
Таким чином, упродовж усього 2023 року в Україну поставлятимуть військові техніку та обладнання, необхідні для боротьби з РФ. Це не потребуватиме окремої згоди італійських законодавців і триватиме до 31 грудня 2023 року.
Декрет набуде чинності після того, як отримає схвалення італійського парламенту.
- 21 листопада стало відомо, що в Італії хочуть продовжити декрет про постачання зброї Україні.
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