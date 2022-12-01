Італія постачатиме зброю Україні до кінця 2023 року, - рішення уряду

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Зазначають, що рада міністрів, яку скликала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, затвердила указ, який продовжує термін постачання зброї в Україну.

Таким чином, упродовж усього 2023 року в Україну поставлятимуть військові техніку та обладнання, необхідні для боротьби з РФ. Це не потребуватиме окремої згоди італійських законодавців і триватиме до 31 грудня 2023 року.

Декрет набуде чинності після того, як отримає схвалення італійського парламенту.

21 листопада стало відомо, що в Італії хочуть продовжити декрет про постачання зброї Україні.