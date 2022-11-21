Італія хоче продовжити декрет про постачання зброї Україні на весь 2023 рік
Очільник Міністерства оборони Італі Гвідо Крозетто офіційно підтвердив, що уряд його країни незабаром планує попросити парламент схвалити новий декрет про військові та цивільні поставки в Україну протягом наступного року
Про це повідомляє Reuters.
Sталійський уряд щоразу може направляти допомогу Україні, не запитуючи дозволу парламенту, на підставі декрету, термін дії якого закінчується в кінці 2022 року.
Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік.
За словами Гвідо Крозетто, Рим продовжить постачати зброю, як і раніше, "в той час і тими способами", які він узгодить з атлантичними союзниками та українською владою.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно представник правлячої коаліції підтвердив інформаційній агенції Reuters, що італійська влада готує новий пакет озброєнь для України, включно з системами протиповітряної оборони, про які особливо просила українська сторона.
Що важливо розуміти, Крозетто належить до "Братів Італії", правої партії нового прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.
- Нагадаємо, Італія вже передала Україні велику партію важкого озброєння, до якої увійшли десятки БМП, самохідних артилерійських установок, шість гаубиць та дві системи реактивного залпового вогню
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.93Продаж 40.97
- Актуальне
- Важливе