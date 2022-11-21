Італія хоче продовжити декрет про постачання зброї Україні на весь 2023 рік

Про це повідомляє Reuters.

Sталійський уряд щоразу може направляти допомогу Україні, не запитуючи дозволу парламенту, на підставі декрету, термін дії якого закінчується в кінці 2022 року.

Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік.

За словами Гвідо Крозетто, Рим продовжить постачати зброю, як і раніше, "в той час і тими способами", які він узгодить з атлантичними союзниками та українською владою.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно представник правлячої коаліції підтвердив інформаційній агенції Reuters, що італійська влада готує новий пакет озброєнь для України, включно з системами протиповітряної оборони, про які особливо просила українська сторона.

Що важливо розуміти, Крозетто належить до "Братів Італії", правої партії нового прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.

Нагадаємо, Італія вже передала Україні велику партію важкого озброєння, до якої увійшли десятки БМП, самохідних артилерійських установок, шість гаубиць та дві системи реактивного залпового вогню