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Гаубиці, САУ, бронетранспортери та MLRS: Італія передала Україні велику партію важкого озброєння, - La Repubblica

30 жовтня, 2022 неділя
13:06
Світ гаубиця FH-70

Італія передала Україні велику партію важкого озброєння, до якої увійшли десятки БМП, самохідних артилерійських установок, шість гаубиць та дві системи реактивного залпового вогню

Про це повідомляє La Repubblica

За даними італійського видання зброя, яку Києву передав уряд експрем'єра Маріо Драгі, увійшла до пакета допомоги ЄС про який було оголошено 17 жовтня. 

Серед іншого, до нього увійшли 20-30 самохідних артилерійських установок M109L, які є аналогом американської САУ, яка виготовлялася наприкінці холодної війни та зараз перебуває на зберіганні.

Крім цього, Україна отримала десятки БМП М113, шість гаубиць PzH 2000 та дві системи залпового вогню MLRS на гусеничному ходу.

Джерела видання зазначили, що операція з переміщення зброї та боєприпасів була суворо засекречена та пройшла без ексцесів. 

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ЄС
Італія
війна з Росією
зброя для України
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