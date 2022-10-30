Про це повідомляє La Repubblica.

За даними італійського видання зброя, яку Києву передав уряд експрем'єра Маріо Драгі, увійшла до пакета допомоги ЄС про який було оголошено 17 жовтня.

Серед іншого, до нього увійшли 20-30 самохідних артилерійських установок M109L, які є аналогом американської САУ, яка виготовлялася наприкінці холодної війни та зараз перебуває на зберіганні.

Крім цього, Україна отримала десятки БМП М113, шість гаубиць PzH 2000 та дві системи залпового вогню MLRS на гусеничному ходу.

Джерела видання зазначили, що операція з переміщення зброї та боєприпасів була суворо засекречена та пройшла без ексцесів.

28 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $275 млн.

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