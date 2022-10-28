Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони США Cабріна Сінгх.

"Сьогодні Департамент оголошує про задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - заявила вона.

Зазначається, що Україна отримає боєприпаси для систем HIMARS, бронеавтомобілі HMMWV, високоточні керовані артилерійські снаряди й системи протитанкового мінування.

Крім того, наша країна отримає понад 2,75 мільйона боєприпасів для стрілецької зброї та антени супутникового зв’язку.

26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси уряду США й незабаром Україна отримає дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS.

28 жовтня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що американська влада планує передати українським Збройним Силам системи протиповітряної оборони NASAMS, а також провести навчання військових на цих комплексах вже у листопаді 2022 року.

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