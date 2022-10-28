США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $275 млн
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів, зокрема туди увійдуть боєприпаси для систем HIMARS
Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони США Cабріна Сінгх.
"Сьогодні Департамент оголошує про задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - заявила вона.
Зазначається, що Україна отримає боєприпаси для систем HIMARS, бронеавтомобілі HMMWV, високоточні керовані артилерійські снаряди й системи протитанкового мінування.
Крім того, наша країна отримає понад 2,75 мільйона боєприпасів для стрілецької зброї та антени супутникового зв’язку.
- 26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси уряду США й незабаром Україна отримає дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS.
- 28 жовтня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що американська влада планує передати українським Збройним Силам системи протиповітряної оборони NASAMS, а також провести навчання військових на цих комплексах вже у листопаді 2022 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе