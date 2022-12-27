Італія розглядає питання про надання Україні систем ППО, - Зеленський
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у розмові із президентом України розповіла, що її країна розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак
Про це інформує президент України Володимир Зеленський у твіттері.
"Висловив Джорджі Мелоні подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру", - пише Зеленський.
- У жовтні Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.
- Нагадаємо, рада міністрів, яку скликала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, затвердила указ, який продовжує термін постачання зброї в Україну впродовж 2023 року. Декрет мав набути чинності після того, як отримає схвалення італійського парламенту.
- Сенат (верхня палата парламенту) Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.
- Станом на 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку систем протиповітряної оборони SAMP-T, про яку просив президент України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 41.45Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе