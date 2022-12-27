Італія розглядає питання про надання Україні систем ППО, - Зеленський

Про це інформує президент України Володимир Зеленський у твіттері.

"Висловив Джорджі Мелоні подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру", - пише Зеленський.

У жовтні Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.

Нагадаємо, рада міністрів, яку скликала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, затвердила указ, який продовжує термін постачання зброї в Україну впродовж 2023 року. Декрет мав набути чинності після того, як отримає схвалення італійського парламенту.

Сенат (верхня палата парламенту) Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Станом на 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку систем протиповітряної оборони SAMP-T, про яку просив президент України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb