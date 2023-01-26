Захист від балістичних ракет: Франція та Італія фіналізують надання Україні ЗРК SAMP/T, – Reuters
Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T
Про це пише Reuters, з посиланням на два дипломатичних джерела.
Київ звернувся до західних союзників з проханням надати більше систем ППО і, зокрема, у листопаді попросив надати йому ЗРК SAMP/T, відомий під назвою Mamba.
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в п'ятницю вирушить до Італії, де зустрінеться зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Обидві сторони прагнуть досягти прогресу у переговорах щодо SAMP/T.
"Ми завершуємо переговори з італійцями. Вже не дуже довго", - повідомило французьке дипломатичне джерело.
Система ППО, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, здатною збивати балістичні ракети.
"Політичне рішення прийнято. Зараз лише завершуються технічні деталі, оскільки це складна система", - сказав другий дипломат.
Він додав, що, як очікується, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні офіційно оприлюднять це рішення.
Третій чиновник сказав, що технічні переговори тривають.
Раніше Париж вже постачав Україні зенітні ракетні комплекси Mistral, а також зенітні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення низьколітаючих ракет і літаків.
- У четвер під час візиту в Одесу глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Париж наразі не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc, але обіцяє дати відповідь на прохання України допомогти з системами ППО.
- Також сьогодні, 26 січня, стало відомо, що італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP-T, Aspide, а також артилерію та дрони ізраїльського зразка – це буде зроблено впродовж двох тижнів
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