Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на спільній з главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції в Одесі, повідомляє Укрінформ.

"Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання (щодо поставки Україні важких танків Leclerc, – ред.). На даний момент можу сказати, що жодного рішення ще не ухвалено, але жодне рішення не є неможливим", - сказала Колонна.

Вона зазначила, що Франція веде постійний діалог з українською владою щодо оборонних потреб України, і поінформувала, що значну частину перемовин з главою МЗС України було присвячено цьому аспекту.

"Хочу нагадати, що наразі пріоритетом України залишається отримання додаткових систем протиповітряної оборони. Про це, зокрема, вчора казав міністр оборони України. Я гадаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання", - зазначила Колонна.

Раніше Politico писало, що французькі урядовці розглядають можливість передачі власних бойових танків Leclerc для потреб України, зокрема, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок Leopard 2.

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