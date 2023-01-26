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ППО, ракети, артилерія та дрони. Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

26 січня, 2023 четвер
19:18
війна з Росією Італія

Італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP-T, Aspide, а також артилерію та дрони ізраїльського зразка – це буде зроблено впродовж двох тижнів

Про це повідомляє Corierre della Sera.

Італійське ЗМІ запевняє, що протиповітряна оборона України буде суттєво посилена, оскільки зенітно-ракетний комплекс SAMP-T називають європейським аналогом системи Patriot. Він має дальність 100 км та здатен збивати балістичні цілі.

Окрім заявлених раніше ЗРК великої дальності SAMP-T та середньої Aspide, до ЗСУ надійде певна кількість артилерії неозвученого типу.

За даними видання, також до нового пакету допомоги повинна ввійти партія дронів-камікадзе Hero-30, які мають ізраїльські комплектуючі. Достеменно невідомо, чи погодив таку передачу Ізраїль, який раніше відмовляв Україні у збройній допомозі.

Як зазначає Corierre della Sera, це вже шостий указ італійського уряду про надання Україні зброї, який Італія ухвалить протягом наступних двох тижнів. При цьому, видання відзначає, що гасло серед партнерів Заходу змінилося: від "допомогти їх врятувати" воно перейшло до "допомогти їм перемогти".

"Італія продовжуватиме виконувати свою роль у підтримці атакованого Росією народу України", - запевнив заступник міністра оборони Італії Маттео Перего.

Він зауважив, що співпраця з Києвом буде менш помітною, але не менш важливою.

"Окрім тренувань українських Збройних Сил на території Італії, Рим надає особливу допомогу українським військовим, які працюють на полі бою: їхні операції проти росіян керуються "дистанційно" завдяки розвідувальній інформації та супутниковим системам", - відзначив Перего.

  • Нагадаємо, 22 січня очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що країна, разом з Францією, планує передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T. Також додав, що "плануються інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно".

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Італія
ППО
безпілотник
зброя для України
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