Російський ВПК не задовольняє потреби окупантів на фронті, – заступник міністра оборони України Гаврилюк

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Посадовець зазначив, що на початку повномасштабної війни в Росії функціонувало понад 1300 різних об'єктів оборонної індустрії з майже двома мільйонами працівників. Нині ж РФ не вистачає сотні тисяч фахових працівників.

"Цей дефіцит виник через те, що Росія почала масштабувати виробництво зброї, і досить суттєво. За деякими номенклатурами озброєння обсяги виробництва зросли від 3 до 6 разів. Сьогодні Росія залишається лідером у виробництві, зокрема артилерійських боєприпасів радянських калібрів", - сказав Гаврилюк.

"Водночас ми бачимо, що навіть їхній ВПК не задовольняє всі потреби й запити, які йдуть із фронту. Через те вони змушені співпрацювати із Північною Кореєю та Іраном", - додав він.

За словами чиновника, ворог оцінив можливості дронів у сучасній війні, тому надав пріоритет розвитку цього озброєння.

"Росія використовує свої сильні сторони тоталітарної держави – щедре фінансування та широкі можливості швидкого розгортання виробництва. Наприклад, для виготовлення копій іранських "шахедів" вони за короткі терміни налагодили масове виробництво в певній економічній зоні", - сказав Гаврилюк.

Він зазначив, що росіяни постійно вдосконалюють уже наявні моделі власних БПЛА, причому не лише ударних, і робить акцент на масовості.

На запитання, чи правда, що РФ спустошила склади з радянськими запасами озброєнь, Гаврилюк відповів, що не володіє точною інформацією. Однак РФ явно має проблеми з основними номенклатурами озброєнь, підкреслив посадовець.

"Замість сучасних танків на фронт вирушають здебільшого машини радянської розробки. Те саме стосується артилерії, реактивних систем залпового вогню", - сказав він.

При цьому чиновник наголосив, що стара зброя – це все одно зброя, і для агресора важлива саме їхня кількість.

"Навіть Т-62 чи Т-55 – це теж танки. Логіка агресора проста – не витрачатися на те, що можна на певному етапі поповнити зі старих запасів. Головне – кількість", - сказав Гаврилюк.

"До того ж застарілі зразки техніки не потребують такої ретельної підготовки бойових розрахунків та екіпажів. Електроніки там або немає зовсім, або вона дуже проста, яку легко опанувати у стислі терміни", - додав він.