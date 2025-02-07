Клуб УПЛ влітку відкриє новий стадіон у Кіровоградській області, - ЗМІ

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, цього місяця "Інгулець" має отримати дозвіл на проєктування нового стадіону, а після цього подасть проєкт на експертизу для отримання дозволу на офіційне будівництво.

"Тільки в травні теоретично може відбутися введення в експлуатацію першої черги об'єкта - тобто поле і трибуна, де розташовані роздягальні. Як висновок: майже напевно цей сезон команда Олександра Поворознюка дограє на резервному стадіоні. А це - згідно із заявкою "Інгульця" - арена "Гірник" у Кривому Розі. Якщо в ігровий день цей стадіон зайнятий Кривбасом, петрівцям треба домовлятися із суперником або шукати іншу локацію", - йдеться у повідомленні.

Номінально домашній матч 18-го туру УПЛ проти "Полісся" 22 лютого "Інгулець" проведе в Житомирі.