Клуб УПЛ влітку відкриє новий стадіон у Кіровоградській області, - ЗМІ
Футбольний клуб "Інгулець" зі смт Петрове готується до відкриття нового стадіону
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, цього місяця "Інгулець" має отримати дозвіл на проєктування нового стадіону, а після цього подасть проєкт на експертизу для отримання дозволу на офіційне будівництво.
"Тільки в травні теоретично може відбутися введення в експлуатацію першої черги об'єкта - тобто поле і трибуна, де розташовані роздягальні. Як висновок: майже напевно цей сезон команда Олександра Поворознюка дограє на резервному стадіоні. А це - згідно із заявкою "Інгульця" - арена "Гірник" у Кривому Розі. Якщо в ігровий день цей стадіон зайнятий Кривбасом, петрівцям треба домовлятися із суперником або шукати іншу локацію", - йдеться у повідомленні.
Номінально домашній матч 18-го туру УПЛ проти "Полісся" 22 лютого "Інгулець" проведе в Житомирі.
- На початку сезону президент "Інгульця" Олександр Поворознюк погрожував зняти команду з УПЛ, якщо його клубу не дозволять грати на новому стадіоні.
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