Поворознюк погрожує зняти команду "Інгулець" з УПЛ, - інсайдер Бурбас
Президент "Інгульця" зі смт Петрове Олександр Поворознюк збирається зняти команду з УПЛ, якщо через тиждень його клубу не дозволять грати на новому стадіоні
Про це повідомив колишній журналіст, а нині блогер та інсайдер Ігор Бурбас.
У наступний вікенд запланований 6-й тур УПЛ, у якому "Інгулець" повинен прийняти "Чорноморець". Це перша домашня гра для команди зі смт Петрове у цьому сезоні.
Проте 6 вересня в офіс "Інгульця" надійшов лист з комітету атестації стадіонів. Клубу забороняють проводити найближчий тур на щойно побудованому стадіоні, будівельні роботи на якому буцімто завершені.
За словами Бурбаса, президент "Інгульця" зі смт Петрове Олександр Поворознюк збирається зняти команду з УПЛ, якщо через тиждень його клубу не дозволять грати на новому стадіоні.
На офіційному сайті УПЛ поки що не вказаний стадіон, на якому пройде зустріч "Інгулець" - "Чорноморець".
- У середу, 28 серпня, футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" долучилися до проєкту UPL TV.
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