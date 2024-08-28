УПЛ вдалось вперше в історії створити єдиний телепул. "Динамо" і "Зоря" долучились до проєкту
У середу, 28 серпня, футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" долучилися до проєкту UPL TV
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Відтепер усі матчі Української Прем’єр-ліги транслюватимуться на UPL TV. "Динамо" і "Зоря" стали останніми клубами, які приєднались до проєкту.
"Таким чином всі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться у майбутнє разом, а UPL TV — чудова платформа для розвитку і популяризації чемпіонату України, на якій, завдяки об’єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу чемпіонату України", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 28 серпня, відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу 2024/25.
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