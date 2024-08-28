Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол УПЛ вдалось вперше в історії створити єдиний телепул. "Динамо" і "Зоря" долучились до проєкту

УПЛ вдалось вперше в історії створити єдиний телепул. "Динамо" і "Зоря" долучились до проєкту

Влад Дідусь
28 серпня, 2024 середа
18:53
Футбол "Динамо"

У середу, 28 серпня, футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" долучилися до проєкту UPL TV

Зміст

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Відтепер усі матчі Української Прем’єр-ліги транслюватимуться на UPL TV. "Динамо" і "Зоря" стали останніми клубами, які приєднались до проєкту.

"Таким чином всі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться у майбутнє разом, а UPL TV — чудова платформа для розвитку і популяризації чемпіонату України, на якій, завдяки об’єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу чемпіонату України", - йдеться у повідомленні.

Теги:
Спорт
Динамо Київ
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Читайте також:
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Автор Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
Премʼєр Індії Моді розповів Путіну про поїздку до України
"вишки Бойка"
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
Автор Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
Згурець припустив, якою може бути відповідь України на російські удари
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.64
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
19:49
Союзники посилять оборону України: підсумки засідання Ради Україна – НАТО
19:35
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
Передумов для зростання цін на бензин та дизпальне немає, - директор "Консалтингової групи А-95" Куюн
19:18
Оновлено
Кривий Ріг. Зруйнований готель, російський обстріл, ракетний удар
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до дев'яти
19:17
Оновлено
обстріл Купʼянська
Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 917-го дня війни: ЗСУ уразили ворожий Су-25, а на Росії після атаки дронів горять нафтобази
19:00
Оновлено
Десна
Мер Вишгорода повідомив про виявлення отруйних речовин у Десні під Києвом. Екологи спростували це після перевірки
18:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:31
Ірина Глібко
Померла капітанка збірної України з гандболу Глібко
18:29
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 111 ворожих атак, майже третина відбулась на Покровському напрямку
18:09
на фото польські військові
Польща затвердила проєкт бюджету на 2025 рік, 5% ВВП витратять на оборону
18:00
Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя
Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції
17:58
Курська АЕС
На Курській АЕС і в Курчатовському районі запровадили додаткові режимні заходи. Деталі
17:49
Служба безпеки України
Жителям Києва, які виправдовували агресію РФ, оголосили підозри: серед них вчителька та блогер РПЦ
17:37
інавгурація путіна
"Моральний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі": маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 серпня
17:33
Оновлено
Павло Дуров
Павла Дурова випустили з-під варти, - ЗМІ
17:20
OPINION
Вікторія Сюмар
Telegram за рівнем впливу аналогічний до РПЦ
17:17
Роберто Орчі й Адель Хізер Тейлор
Сценариста "Трансформерів" Роберто Орчі звинуватили в побитті і сексуальному насильстві над дружиною
17:11
зсу артилерія
Безпілотники, наземні роботизовані комплекси, стрілецька зброя та боєприпаси: в Міноборони розповіли про нове озброєння України
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Олександр Сердюк
На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
16:08
Донецька область
У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА
15:48
Сергій Сергійчук
У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук
15:47
LED лампа
Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання
15:42
На фото: Олег Винник
Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует
15:18
засновник Telegram Павло Дуров
Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова, який є співзасновником Telegram, - Politico
15:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак
14:22
Дніпрогес
В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго
14:08
Близький Схід Ємен нафта
Російська Татнафта збільшила експорт до Угорщини й Словаччини після припинення транзиту Лукойлу
14:03
Всеволод Князєв
ВАКС почав вивчати докази у справі ексголови Верховного суду Князєва
14:03
фейк
МЗС Молдови спростувало російський фейк про перевезення біоматеріалів з України
13:52
Де очікуються дощі та найнижча температура: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 серпня
13:46
"Конотопська Відьма" за 4 дні прокату зібрала майже 12 млн грн
13:32
тюрма
В Україні оголосили підозри двом жінкам, які проводили "референдуми" РФ на сході та півдні
13:30
Бурак Озчівіт
Зірка "Величного століття" турецький актор Бурак Озчівіт взяв участь у зйомках у РФ
13:29
сухпайки
Врахували релігійні, медичні й етичні потреби: Міноборони розробляє нові сухпайки для ЗСУ
13:23
На Чернігівщині в прикордонному селі через ворожий артобстріл згоріли 25 будівель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV