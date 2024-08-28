Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
У середу, 28 серпня, відбулось жеребкування третього попереднього етапу Кубка України з футболу 2024/25
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
На цьому етапі турніру зіграють 16 команд: 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.
Свої виступи у Кубку України, зокрема, розпочинають донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Базова дата матчів 1/8 фіналу — 30 жовтня.
Кубок України з футболу
1/8 фіналу
ЮКСА (Тарасівка) — "Олександрія" (Олександрія)
"Пробій" (Городенка) — "Буковина" (Чернівці)
"Рух" (Львів) — "Карпати" (Львів)
"Верес" (Рівне) — "Оболонь" (Київ)
"Вікторія" (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)
"Ворскла" (Полтава) — "Динамо" (Київ)
"Шахтар" (Донецьк) — "Зоря" (Луганськ)
"Полісся" (Житомир) — "Кривбас" (Кривий Ріг)
- Фінальний матч Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначить виконком УАФ.
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