Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

На цьому етапі турніру зіграють 16 команд: 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Свої виступи у Кубку України, зокрема, розпочинають донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Базова дата матчів 1/8 фіналу — 30 жовтня.

Кубок України з футболу

1/8 фіналу

ЮКСА (Тарасівка) — "Олександрія" (Олександрія)

"Пробій" (Городенка) — "Буковина" (Чернівці)

"Рух" (Львів) — "Карпати" (Львів)

"Верес" (Рівне) — "Оболонь" (Київ)

"Вікторія" (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

"Ворскла" (Полтава) — "Динамо" (Київ)

"Шахтар" (Донецьк) — "Зоря" (Луганськ)

"Полісся" (Житомир) — "Кривбас" (Кривий Ріг)