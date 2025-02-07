Посол України в Білорусі Кизим оголосив про відставку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні друзі, колеги, сябры! Сьогодні, виключно з особистих причин, я прийняв рішення звільнитися с дипломатичної служби та піти на "заслужений відпочинок"", - зазначив він.

Кизим пояснив, що прийняв це рішення з особистих причин, пояснивши, що з часом відчуває, як вік впливає на здатність повністю віддаватися роботі.

"У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним щодо служби, якій я присвятив майже все своє життя", - додав він.

Посол також підкреслив, що не планує відпочивати без активної діяльності, вважаючи, що його досвід і знання можуть бути корисними в інших сферах.

"Так співпало, що саме сьогодні в Укрінформ вийшло моє інтерв’ю, де є багато моїх власних, можливо, суперечливих, оцінок щодо "білоруських справ", яким я присвятив багато років свого дипломатичного життя. Сподіваюся, хтось вважатиме їх корисними для розуміння ситуації в/навколо Білорусі, а також її можливого розвитку. Думаю, що це і певний підсумок моєї "публічної"робити на посаді, яку я залишаю. Як буде далі – подивимося", - зазначив Кизим.

На завершення, він висловив подяку своїй сім'ї, друзям і колегам за підтримку, яку вони надавали протягом усієї його кар'єри.

Довідково. Ігор Юрійович Кизим - український дипломат, народився 20 серпня 1961 року в Харкові. Був тимчасово повіреним у справах України у Великій Британії з 2014 по 2015. З 2017 по 2023 був Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Білорусь. 18 квітня 2023 року викликаний для консультацій до Києва, у зв'язку із недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.