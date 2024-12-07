"Щоб звільнити місто із заручників": в. о. мера Чернігова Ломако оголосив про відставку

Про це він сказав у відеозверненні в день місцевого самоврядування.

За словами посадовця, керівники військових адміністрацій взяли місто в облогу, заблокувавши роботу дитячих садочків, лікарень, громадського транспорту, виділення допомоги для ЗСУ.

"Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою Офісу взяли місто в заручники. Їх умова — Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос", - написав в. о. мера Чернігова.

Ломако зазначив, що полишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу міста.

"Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в День місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради. Залишаю посаду з бюджетом на 2025 рік, теплом та світлом в оселях, програмами захисту та відновлення, пристойними темпами відбудови міста та рекордною допомогою для Збройних Сил. Продовжу працювати та боротися. Проти негідників та за краще майбутнє для Чернігова", - додав посадовець.

Що передувало

Олександр Ломако розпочав виконувати обов'язки міського голови 2 лютого 2023 року, після відсторонення Владислава Атрошенка за рішенням суду. Згодом у місті утворили військову адміністрацію, яку очолив Дмитро Брижинський, з яким Ломако неодноразово конфліктував протягом першого року на посаді.

У травні цього року на вулиці Чернігова не виїхав жоден маршрутний автобус приватних перевізників. Причиною такої ситуації стало блокування міською військовою адміністрацією виплат перевізникам автобусних маршрутів.

Вже у вересні правоохоронці вчергове провели обшуки у приміщеннях міської ради Чернігова та вдома у її керівників у справі про незаконне відчуження землі. Тоді Ломако заявив, що вбачає в цьому політичний тиск.