Мера Чернігова Атрошенка на рік відсторонили від посади за вказівку водієві вивезти за кордон Tesla дружини

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами Державного бюро розслідувань Яворівський районний суд Львівської області визнав винним міського голову Чернігова Владислава Атрошенка у вчиненні адміністративного правопорушення – неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів", – пише пресслужба.

Суд позбавив права Атрошенка обіймати посаду міського голови Чернігова впродовж 12 місяців, а також наклав штраф – 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слідство встановило, що 15 вересня меру Чернігова вручили адміністративний протокол, який стосується конфлікту інтересів.

Повідомляється, що міський голова Атрошенко надав вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить дружині: "Це становило його приватний інтерес".

"При цьому водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, у тому числі й на бензин", – наголосили у відомстві.

Національне агентство з питань запобігання корупції пише, що йдеться про автівку Tesla Model X.

Нагадаємо, що 19 червня, співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".

2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

В Офісі президента пригрозили меру Чернігова: 3 липня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутись своїх посад.

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